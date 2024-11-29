Леоненко посоветовал президенту Полесья три кандидатуры на замену Ашуру

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, и который недавно раскритиковал Имада Ашура , порекомендовал президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу на должность главного тренера несколько кандидатур.

"У меня есть три кандидатуры. Это Хацкевич, Бессмертный и Заваров. Это люди, которые помогут решить вопрос с результатом. У них есть имя в футболе, их будут уважать футболисты.

И еще немаловажный момент – они все наши, украинцы. Хацкевича я тоже считаю нашим, он очень долго живет в Украине.

Я думаю, что Буткевичу нужно обратить внимание на этих людей, а не делать так, как Ринат Леонидович, и брать кого попало ради имиджа. Нужно брать своих. И все получится. У нас хватает квалифицированных тренеров", – сказал Леоненко.