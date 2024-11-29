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Леоненко посоветовал президенту Полесья три кандидатуры на замену Ашуру

Премьер-лига
Обновлено

Главный украинский футбольный эксперт

Леоненко посоветовал президенту Полесья три кандидатуры на замену Ашуру

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, и который недавно раскритиковал Имада Ашура, порекомендовал президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу на должность главного тренера несколько кандидатур.

"У меня есть три кандидатуры. Это Хацкевич, Бессмертный и Заваров. Это люди, которые помогут решить вопрос с результатом. У них есть имя в футболе, их будут уважать футболисты.

И еще немаловажный момент – они все наши, украинцы. Хацкевича я тоже считаю нашим, он очень долго живет в Украине.

Я думаю, что Буткевичу нужно обратить внимание на этих людей, а не делать так, как Ринат Леонидович, и брать кого попало ради имиджа. Нужно брать своих. И все получится. У нас хватает квалифицированных тренеров", – сказал Леоненко.

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Александр Заваров Александр Хацкевич Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич Имад Ашур
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
29.11.2024 в 21:01
Хацкевичу не хватает креатива, он застрял на старых нароботках, и это его погубило в дк
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
29.11.2024 в 21:01
Хацкевичу не хватает креатива, он застрял на старых нароботках, и это его погубило в дк
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0
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avatar
Полiccя (Житомир)
29.11.2024 в 20:49
Гадаю, що всі зрозуміли , що Ашур це не тренер . За півроку нічого не змінилося . Перемога над ШД була випадкова . Це факт. Навіть проти аутсайдерів команда не грає , а страждає . Ось тільки питання - чи готовий Буткевич визнати свою помилку і зняти його уже зимою ?
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Василь з конопель (Амстердам )
29.11.2024 в 20:53
Радника Буткевичу треба нормального такого як Вітя, отоді піде пруха.
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Василь з конопель (Амстердам )
29.11.2024 в 20:43
А що Рінатові вже нічого не радить? Не бере слухавку, чи як? В АТБ є пиво і криветки .
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