Максимов: Сегодня был не наш день, так бывает

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:3).

"Уже на первых минутах пошел какой-то контраст, нужно было отыгрываться. На первой минуте пропустили, потом – на седьмой.

Вышли на второй тайм. Назначили пенальти в ворота "Ингульца", могли и вничью сыграть или на победу.

Момент с пенальти? Забей Скляр, мы бы не проиграли. Так бывает. Сегодня был не наш день", – сказал Максимов.