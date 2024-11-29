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Максимов: Сегодня был не наш день, так бывает

Премьер-лига

Ворскла проиграла 0:3 Ингульцу

Максимов: Сегодня был не наш день, так бывает

vorskla.com.ua

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Ингульцом" (0:3).

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"Уже на первых минутах пошел какой-то контраст, нужно было отыгрываться. На первой минуте пропустили, потом – на седьмой.

Вышли на второй тайм. Назначили пенальти в ворота "Ингульца", могли и вничью сыграть или на победу.

Момент с пенальти? Забей Скляр, мы бы не проиграли. Так бывает. Сегодня был не наш день", – сказал Максимов.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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