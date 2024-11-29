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Левый Берег - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское дерби в контексте битвы аутсайдеров. У обоих по 9 зачетных баллов, оба - на дне турнирной таблицы. Конечно же, речь идет об очном противостоянии "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.
"Аисты" не могут забить в рамках УПЛ уже более 800 минут игрового времени! В свою очередь, "пивовары" имеют вторую худшую оборону в чемпионате, пропустив сразу 27 голов.
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Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Оболонь" состоится в субботу, 30-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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