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"Будем играть против флагмана украинского футбола", - коуч Руха обещает дать бой Шахтеру

Премьер-лига

В воскресенье Рух сыграет с Шахтером

"Будем играть против флагмана украинского футбола", - коуч Руха обещает дать бой Шахтеру

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ c "Шахтером".

"Мы будем играть против сильного соперника, флагмана украинского футбола, который представляет нашу страну в Лиге Чемпионов. Конечно, в тренировочном процессе есть определенные особенности, которые мы готовим к матчу с "Шахтером", но в общем команда работает в своем привычном режиме. "Рух" будет очень мотивирован качественно сыграть против соперника такого уровня. Нам важно проверить свои силы в игре с "Шахтером", поэтому сейчас команда серьезно готовится к тяжелому матчу.

"Рух" перед предыдущим матчем оказался в сложной ситуации и прежде всего это касается психологического состояния игроков. Мы долгое время не побеждали, поэтому для нас было необходимо получить положительный результат в матче с "Левым Берегом", что команда в итоге и сделала. Конечно, хочется, чтобы качество игры также соответствовало победному результату и мы будем работать над этим.

Впереди у нас матчи против сильных команд, но сейчас для "Руха" важен каждый поединок и мы не делаем разницу между грандами и другими командами чемпионата. Как показывает этот сезон, мы можем с одним соперником играть на равных, а можем иногда показывать не лучшую свою игру с другими командами. Поэтому не хочется выделять конкретных соперников, а следует готовиться максимально ответственно к каждому поединку", - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Рух" состоится в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 18:00.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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