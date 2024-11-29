Один из лидеров Оболони пропустит остаток осенней части сезона

31-летний фулбек " Оболони " Игорь Мединский пропустит остаток осенней части сезона из-за травмы.

В матче 14-го тура УПЛ с "Кривбассом" футболист потянул паховую мышцу, из-за чего вынужден был попросить замену.

"Оболони" предстоит в этот период сыграть с "Левым Берегом" (30 ноября), "Колосом" (8 декабря), "Рухом" (15 декабря).

Мединский в текущем сезоне провел в футболке "Оболони" 14 матчей, на его счету одна результативная передача.