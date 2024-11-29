Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Оболони пропустит остаток осенней части сезона
Игорь Мединский выбыл из-за травмы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
31-летний фулбек "
В матче 14-го тура УПЛ с "Кривбассом" футболист потянул паховую мышцу, из-за чего вынужден был попросить замену.
"Оболони" предстоит в этот период сыграть с "Левым Берегом" (30 ноября), "Колосом" (8 декабря), "Рухом" (15 декабря).
Мединский в текущем сезоне провел в футболке "Оболони" 14 матчей, на его счету одна результативная передача.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Ингульца в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера
- Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы
- Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Американский поставщик военной одежды обвинил Минобороны и Нацполицию в коррупции и вымогательстве взятки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн