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Один из лидеров Оболони пропустит остаток осенней части сезона

Премьер-лига

Игорь Мединский выбыл из-за травмы

Один из лидеров Оболони пропустит остаток осенней части сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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31-летний фулбек "Оболони" Игорь Мединский пропустит остаток осенней части сезона из-за травмы.

В матче 14-го тура УПЛ с "Кривбассом" футболист потянул паховую мышцу, из-за чего вынужден был попросить замену.

"Оболони" предстоит в этот период сыграть с "Левым Берегом" (30 ноября), "Колосом" (8 декабря), "Рухом" (15 декабря).

Мединский в текущем сезоне провел в футболке "Оболони" 14 матчей, на его счету одна результативная передача.

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Оболонь (Киев) Игорь Мединский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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