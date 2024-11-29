Смотрели на Судакова. Два английских гранда отправляли скаутов на матч ПСВ - Шахтер

Два английских гранда, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", проявляют интерес к 22-летнему хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову.

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Как сообщает TBR Football, оба клуба отправляли своих скаутов на матч Лиги чемпионов с ПСВ (2:3), чтобы лично понаблюдать за игрой украинца.

Также источник отмечает, что сам хавбек готов перейти в топ-чемпионаты уже в зимнее трансферное окно, одна при этом "Шахтер" хоче т получить за Георгия порядка 50 млн фунтов.

Как известно, контракт Судакова с донецким клубом рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Георгий Судаков принял участие в 19 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 8 голами и тремя ассистами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.