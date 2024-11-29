Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смотрели на Судакова. Два английских гранда отправляли скаутов на матч ПСВ - Шахтер
В Англии продолжают писать об интересе со стороны Тоттенхэма и Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine
Два английских гранда, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", проявляют интерес к 22-летнему хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову.
Как сообщает TBR Football, оба клуба отправляли своих скаутов на матч Лиги чемпионов с ПСВ (2:3), чтобы лично понаблюдать за игрой украинца.
Также источник отмечает, что сам хавбек готов перейти в топ-чемпионаты уже в зимнее трансферное окно, одна при этом "Шахтер" хоче т получить за Георгия порядка 50 млн фунтов.
Как известно, контракт Судакова с донецким клубом рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Георгий Судаков принял участие в 19 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 8 голами и тремя ассистами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Симона Халеп возмущена несправедливостью в допинг-деле Свентек
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Бывший соперник Усика – о реванше с Фьюри: Александр быстро начнет и быстро закончит