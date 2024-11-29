Хавбек Ингульца - о своем кипере: Леха – потрошитель, как его называют

Хавбек "Ингульца" Александр Пятов в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0)

Напомним, что это первая победа "Ингульца" в сезоне. Также кипер команды из Петрово Алексей Паламарчук взял пятый подряд пенальти в УПЛ.

"Мы очень работали над этим на тренировках. У нас много игр было, где мы просто потеряли очки, где могли вырывать победу. Удача вернулась той стороной, что нужно.

Надеюсь, это начало белой линии. Черную, надеюсь, мы уже прошли. Надеемся, что будем больше играть домашние игры в Кривом Роге и надеемся, что уже допустят наш стадион. Дома мы будем больше побеждать и брать побольше очков.

Самое главное во втором тайме было получиться, чтобы концентрация была на максимальном уровне и не пропустить быстрый гол. Хотя сразу было пенальти, но мы сразу выбегали в контратаку, потому что знали, что Леха поймает мяч. Леха – потрошитель, как его называют.

Надеюсь, больше не будет пенальти в наши ворота, но он, если что, выручит нас", – сказал Пятов.