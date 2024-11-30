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Европейский клуб Йовичевича ведет переговоры по лидеру Александрии
А ранее игроком интересовался Портсмут
Фото: Олександрія
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал об интересе европейских клубов к бразильскому вингеру "
По данным источника, ранее интерес к бразильцу проявлял английский "Портсмут", однако украинский клуб тогда "заломил за игрока Х2 от адекватной цены". Естественно, трансфер не состоялся.
Также отмечается, что сейчас наиболее конкретный интерес к игроку проявляет болгарский "Лудогорец", который сейчас тренирует хорошо известный украинским болельщикам Игор Йовичевич.
Сейчас между клубами обсуждается уже более адекватная сумма в размере 2 млн евро и есть вероятность, что если клубы договорятся, Безерра зимой переедет в Болгарию.
Напомним, что в текущем сезоне Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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