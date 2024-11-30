Европейский клуб Йовичевича ведет переговоры по лидеру Александрии

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал об интересе европейских клубов к бразильскому вингеру " Александрии " Хуану Безерре.

По данным источника, ранее интерес к бразильцу проявлял английский "Портсмут", однако украинский клуб тогда "заломил за игрока Х2 от адекватной цены". Естественно, трансфер не состоялся.

Также отмечается, что сейчас наиболее конкретный интерес к игроку проявляет болгарский "Лудогорец", который сейчас тренирует хорошо известный украинским болельщикам Игор Йовичевич.

Сейчас между клубами обсуждается уже более адекватная сумма в размере 2 млн евро и есть вероятность, что если клубы договорятся, Безерра зимой переедет в Болгарию.

Напомним, что в текущем сезоне Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.