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Европейский клуб Йовичевича ведет переговоры по лидеру Александрии

Премьер-лига

А ранее игроком интересовался Портсмут

Европейский клуб Йовичевича ведет переговоры по лидеру Александрии

Фото: Олександрія

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал об интересе европейских клубов к бразильскому вингеру "Александрии" Хуану Безерре.

По данным источника, ранее интерес к бразильцу проявлял английский "Портсмут", однако украинский клуб тогда "заломил за игрока Х2 от адекватной цены". Естественно, трансфер не состоялся.

Также отмечается, что сейчас наиболее конкретный интерес к игроку проявляет болгарский "Лудогорец", который сейчас тренирует хорошо известный украинским болельщикам Игор Йовичевич.

Сейчас между клубами обсуждается уже более адекватная сумма в размере 2 млн евро и есть вероятность, что если клубы договорятся, Безерра зимой переедет в Болгарию.

Напомним, что в текущем сезоне Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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