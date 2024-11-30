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Переход защитника Ворсклы в клуб МЛС находится на грани срыва
Клубы провели очередной раунд переговоров
Фото: Instagram
Переход украинского защитника "Ворсклы" Ильи Крупского в клуб МЛС "Нью-Инглэнд Революшн", вероятно, не состоится.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, недавно клубы провели очередной раунд переговоров по Крупскому, после чего американский клуб "остыл" по отношению к 20-летнему украинцу.
В текущем сезоне Илья принял участие в 13 матчах за "Ворсклу" и отметился одной голевой передачей. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. В его активе также 8 поединков за сборную Украины U-21.
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