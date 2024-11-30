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Защитник Полесья: Кривбасс очень сильный, они будут стремиться к реваншу

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Команды недавно встречались в Кубке Украины

Защитник Полесья: Кривбасс очень сильный, они будут стремиться к реваншу

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Защитник "Полесья" Жоау Виалле поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с "Кривбассом".

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"Нам очень нужна победа. Получить три очка – крайне важно. Итак, мы полностью сосредоточены только на этом. С такой задачей и едем в Кривой Рог. Я думаю, что эта игра, как и кубковая, будет трудна. Но надеюсь, что мы сможем получить такой же победный результат.

Они будут стремиться к реваншу (после поражения в Кубке Украины - прим.). Однако мы постараемся не допустить этого. "Кривбасс" очень сильный. Они быстры в контратаках. Это очень квалифицированная команда, хорошо тренированная. Но я верю в нашу команду, верю в нашу работу и знаю, что нам по силам их победить", - сказал Виалле.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Полесье" состоится в субботу, 30 ноября, и начнется в 15:30.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Жоау Виалле
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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