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Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
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Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и житомирским "Полесьем".
Встреча соседей по турнирной таблице. Житомирцы идут на 4-й строчке (23 пункта), в то время как криворожский клуб занимает 5-е место и отстает всего на 1 балл (22 очка). Ничья в этом матче – только на пользу "Шахтеру" и "Карпатам". Кто же окажется сильнее? Или же команды таки разделят очки в напряженном противостоянии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 октября – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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