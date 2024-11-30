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Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и житомирским "Полесьем".

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Встреча соседей по турнирной таблице. Житомирцы идут на 4-й строчке (23 пункта), в то время как криворожский клуб занимает 5-е место и отстает всего на 1 балл (22 очка). Ничья в этом матче – только на пользу "Шахтеру" и "Карпатам". Кто же окажется сильнее? Или же команды таки разделят очки в напряженном противостоянии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 октября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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