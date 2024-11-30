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Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовским "Рухом".

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Один из лидеров первенства принимает середняка турнирной таблицы. "Шахтер" продолжает дышать в спину "Александрии", в борьбе за медали еще ничего неясно. "Рух" же решает свои задачи и в каждом туре стремится приблизиться к ТОП-4, что вполне реально и достижимо. Смогут ли львовяне сдержать "горняков"? Или же хозяева спокойно возьмут три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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