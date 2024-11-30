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Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовским "Рухом".
Один из лидеров первенства принимает середняка турнирной таблицы. "Шахтер" продолжает дышать в спину "Александрии", в борьбе за медали еще ничего неясно. "Рух" же решает свои задачи и в каждом туре стремится приблизиться к ТОП-4, что вполне реально и достижимо. Смогут ли львовяне сдержать "горняков"? Или же хозяева спокойно возьмут три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 декабря – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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