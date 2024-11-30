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Заря – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Заря – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

ФК Карпати

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и львовскими "Карпатами".

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Казалось бы, команды разделяет всего 5 очков, но, кажется, что решают они абсолютно разные турнирные задачи. "Карпаты" стремятся быть поближе к зоне еврокубков, в то время как "Заря" тур за туром уверенно возвышается над зоной вылета. Кто возьмет верх в этом матче? Смогут ли хозяева удивить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 2 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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