Заря – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и львовскими "Карпатами".

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Казалось бы, команды разделяет всего 5 очков, но, кажется, что решают они абсолютно разные турнирные задачи. "Карпаты" стремятся быть поближе к зоне еврокубков, в то время как "Заря" тур за туром уверенно возвышается над зоной вылета. Кто возьмет верх в этом матче? Смогут ли хозяева удивить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 2 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук