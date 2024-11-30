ЛНЗ - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

30 ноября 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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