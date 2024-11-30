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ЛНЗ - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 15-й тур
30 ноября 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 13:00 "Верес"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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