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ЛНЗ - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 15-й тур

30 ноября 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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