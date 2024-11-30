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Кривбас - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбас – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбас - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние. Победа может позволить "Кривбассу" опередить соперника, и отомстить за недавнее поражение в Кубке Украины.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 15-й тур

30 ноября 2024. Кривой Рог, "Гирнык"

"Кривбасс" 15:30 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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