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Кривбас - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбас – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние. Победа может позволить "Кривбассу" опередить соперника, и отомстить за недавнее поражение в Кубке Украины.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 15-й тур
30 ноября 2024. Кривой Рог, "Гирнык"
"Кривбасс" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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