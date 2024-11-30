Левый берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Две киевские команды, два представителя "подвала" турнирной таблицы УПЛ. Более того, "аисты" и "пивовары" имеют абсолютно аналогичное количество заработанных баллов – по 9. Таким образом, речь идет о противостоянии двух аутсайдеров: "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

30 ноября 2024. Киевская область. "Арена Левый Берег"

"Левый берег" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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