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Левый берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый берег – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Две киевские команды, два представителя "подвала" турнирной таблицы УПЛ. Более того, "аисты" и "пивовары" имеют абсолютно аналогичное количество заработанных баллов – по 9. Таким образом, речь идет о противостоянии двух аутсайдеров: "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 15-й тур
30 ноября 2024. Киевская область. "Арена Левый Берег"
"Левый берег" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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