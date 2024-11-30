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Колос - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешний лидер чемпионата отправляется в гости к команде, которая находится лишь в нескольких очках от зоны вылета. Проходная игра для подопечных Шовковского или тяжелый выезд?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Динамо" состоится в воскресенье, 1-го декабря 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет на стадионе "Колоса" в Ковалевке. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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