Колос - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Нынешний лидер чемпионата отправляется в гости к команде, которая находится лишь в нескольких очках от зоны вылета. Проходная игра для подопечных Шовковского или тяжелый выезд?

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Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Динамо" состоится в воскресенье, 1 -го декабря 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет на стадионе "Колоса" в Ковалевке. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).



