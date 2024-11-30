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Максимов: Это провальная игра. Так дальше не может быть
Наставник Ворсклы – о поражении в 15-м туре
Фото: ФК Ворскла
Юрий Максимов прокомментировал результат матча с "Ингульцем" во время пресс-конференции.
“Когда выигрываешь, тогда легче отвечать за игру. Это провальная игра. Проиграть можно каждой команде – "Шахтеру", "Динамо"... Так играть, как мы играли... Первая минута, седьмая и игра закончилась. На второй тайм вышли, где-то по-новому начали играть. Забей пенальти – думаю, мы бы не проиграли, а так…”
"Проиграли команде, которая находится на последней позиции турнирной таблицы. Где-то 15 туров не выигрывали и сегодня 0:3. Они заслуживали это, у них больше желания было. Будем делать выводы и принимать решения, потому что так дальше не может быть”, – считает тренер.
Полтавская команда занимает 11 место (16 очков).
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