Максимов: Это провальная игра. Так дальше не может быть

Юрий Максимов прокомментировал результат матча с "Ингульцем" во время пресс-конференции.

“Когда выигрываешь, тогда легче отвечать за игру. Это провальная игра. Проиграть можно каждой команде – "Шахтеру", "Динамо"... Так играть, как мы играли... Первая минута, седьмая и игра закончилась. На второй тайм вышли, где-то по-новому начали играть. Забей пенальти – думаю, мы бы не проиграли, а так…”

"Проиграли команде, которая находится на последней позиции турнирной таблицы. Где-то 15 туров не выигрывали и сегодня 0:3. Они заслуживали это, у них больше желания было. Будем делать выводы и принимать решения, потому что так дальше не может быть”, – считает тренер.

Полтавская команда занимает 11 место (16 очков).