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Кобин: Я хочу привить команде определенный стиль и играть, несмотря на соперника

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Ингульца прокомментировал долгожданную победу

Кобин: Я хочу привить команде определенный стиль и играть, несмотря на соперника

nkveres.com

Новина українською

Василий Кобин выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Была трудная игра для двух команд. Обе команды хотели показать свои лучшие качества. Нам удалось лучше войти в игру, забили быстрый красивый гол. Те вещи, о которых мы договаривались, у нас работали, проводили атаки достаточно хорошего уровня. Забили второй гол – тоже быстрый. Уже пошла игра по нашему сценарию".

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“Мы проиграли и “Динамо”, и “Шахтеру” с крупным счетом, но здесь нужно разделять их и полтавскую “Ворсклу”. Немного другой уровень. То, что мы проиграли, для меня и моих ребят ничего не говорит. Там более классные футболисты, они нас подловили. Я хочу играть в тот футбол, в который команда будет играть постоянно, несмотря на соперника.

Да, они болезненны, эти поражения, имидж клуба страдает. Как для тренера очень много моментов для анализа. Против Полтавы пытались играть в том стиле, к которому мы стремимся и не будем от этого отходить. Так же будем играть против "Зари" и "Колоса". Я хочу привить команде определенный стиль. Мы знали сильные и слабые стороны полтавчан, и мы этим воспользовались. Это нормальная практика”, – заявил Кобин.

"Ингулец" набирает 9 очков и догоняет "Левый Берег" и "Оболонь".

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1 голосов
Источник:
Ворскла
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 05:35
Такой подход,когда совсем не учитывается с кем играешь назвать нормальным как то не получается. Но спорить о правильности не стоит результат покажет кто прав.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 05:35
Такой подход,когда совсем не учитывается с кем играешь назвать нормальным как то не получается. Но спорить о правильности не стоит результат покажет кто прав.
Ответить
0
0

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