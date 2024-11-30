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Кобин: Я хочу привить команде определенный стиль и играть, несмотря на соперника
Тренер Ингульца прокомментировал долгожданную победу
nkveres.com
Василий Кобин выступил на послематчевой пресс-конференции.
“Была трудная игра для двух команд. Обе команды хотели показать свои лучшие качества. Нам удалось лучше войти в игру, забили быстрый красивый гол. Те вещи, о которых мы договаривались, у нас работали, проводили атаки достаточно хорошего уровня. Забили второй гол – тоже быстрый. Уже пошла игра по нашему сценарию".
“Мы проиграли и “Динамо”, и “Шахтеру” с крупным счетом, но здесь нужно разделять их и полтавскую “Ворсклу”. Немного другой уровень. То, что мы проиграли, для меня и моих ребят ничего не говорит. Там более классные футболисты, они нас подловили. Я хочу играть в тот футбол, в который команда будет играть постоянно, несмотря на соперника.
Да, они болезненны, эти поражения, имидж клуба страдает. Как для тренера очень много моментов для анализа. Против Полтавы пытались играть в том стиле, к которому мы стремимся и не будем от этого отходить. Так же будем играть против "Зари" и "Колоса". Я хочу привить команде определенный стиль. Мы знали сильные и слабые стороны полтавчан, и мы этим воспользовались. Это нормальная практика”, – заявил Кобин.
"Ингулец" набирает 9 очков и догоняет "Левый Берег" и "Оболонь".
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