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Паламарчук: Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Нужно шестой отбить
Вратарь в этом сезоне парировал пятый подряд пенальти
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук подвел итоги стартового матча 15 тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) в Полтаве.
“Виливальд мне говорит: “Леха, отбей, пожалуйста”. Вправо били, влево били, теперь по центру. Я упал – мяч попал в ноги. Слава богу, что отразил”.
“Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Значит, нужно шестой отбить. Хочется, чтобы команда выигрывала, и у всех были положительные эмоции. Есть первая победа в чемпионате, нужно работать дальше”, – сказал Паламарчук в эфире UPL.TV.
33-летний Алексей в кампании 2024/25 провел 15 матчей, пропустил 29 мячей и совершил 40 сейвов.
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