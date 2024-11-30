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Паламарчук: Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Нужно шестой отбить

Премьер-лига
Обновлено

Вратарь в этом сезоне парировал пятый подряд пенальти

Паламарчук: Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Нужно шестой отбить

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук подвел итоги стартового матча 15 тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) в Полтаве.

“Виливальд мне говорит: “Леха, отбей, пожалуйста”. Вправо били, влево били, теперь по центру. Я упал – мяч попал в ноги. Слава богу, что отразил”.

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“Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Значит, нужно шестой отбить. Хочется, чтобы команда выигрывала, и у всех были положительные эмоции. Есть первая победа в чемпионате, нужно работать дальше”, – сказал Паламарчук в эфире UPL.TV.

33-летний Алексей в кампании 2024/25 провел 15 матчей, пропустил 29 мячей и совершил 40 сейвов.

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Ингулец (Петрово) Алексей Паламарчук
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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