Паламарчук: Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Нужно шестой отбить

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук подвел итоги стартового матча 15 тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) в Полтаве.

“Виливальд мне говорит: “Леха, отбей, пожалуйста”. Вправо били, влево били, теперь по центру. Я упал – мяч попал в ноги. Слава богу, что отразил”.

“Сказали, что я повторил рекорд по отраженным пенальти. Значит, нужно шестой отбить. Хочется, чтобы команда выигрывала, и у всех были положительные эмоции. Есть первая победа в чемпионате, нужно работать дальше”, – сказал Паламарчук в эфире UPL.TV.