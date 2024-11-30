Кобин – о затягивании времени: Это футбольная хитрость. Команда хотела победить разными способами. Нужно раньше забить третий-четвертый мяч, чтобы претензий не было

Василий Кобин ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

“Группа атаки была мобильной, быстрой и то, что мы работали, сегодня дало свои плоды. Плюс линия защиты хорошо работала, было много борьбы, длинных передач и вертикальной игры от "Ворсклы". Мои ребята были готовы к этому.

[О затягивании времени после 70-й минуты] “Молодые ребята не выигрывали 3,5 месяца и эта победа для них глоток свежего воздуха, вера в свои силы. В Ровно выигрывали 2:0 и сыграли 2:2. Здесь уже психология. Никто им не говорил отходить назад, тянуть время. Это футбольная хитрость, как тренер, я от этого никуда не уйду, потому что это нормальное явление”.