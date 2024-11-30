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Кобин – о затягивании времени: Это футбольная хитрость. Команда хотела победить разными способами. Нужно раньше забить третий-четвертый мяч, чтобы претензий не было

Премьер-лига

Наставник Ингульца считает, что его подопечные действовали правильно

Кобин – о затягивании времени: Это футбольная хитрость. Команда хотела победить разными способами. Нужно раньше забить третий-четвертый мяч, чтобы претензий не было

fckarpaty.org.ua

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Василий Кобин ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

“Группа атаки была мобильной, быстрой и то, что мы работали, сегодня дало свои плоды. Плюс линия защиты хорошо работала, было много борьбы, длинных передач и вертикальной игры от "Ворсклы". Мои ребята были готовы к этому.

[О затягивании времени после 70-й минуты] “Молодые ребята не выигрывали 3,5 месяца и эта победа для них глоток свежего воздуха, вера в свои силы. В Ровно выигрывали 2:0 и сыграли 2:2. Здесь уже психология. Никто им не говорил отходить назад, тянуть время. Это футбольная хитрость, как тренер, я от этого никуда не уйду, потому что это нормальное явление”.

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“Игроки понимают, как нужно довести игру до победы. В таком ли ключе они пытаются сделать это? Ок, я постараюсь это улучшить. Нужно раньше забить третий-четвертый мяч, чтобы никаких претензий не было. Очень долго не было побед и команда хотела победить разными способами”, – отметил специалист.

8 декабря команда сыграет против "Зари".

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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Александр Симченко
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