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Стало известно, без какого игрока Верес отправится в Черкассы
Будут противостоять против ЛНЗ без защитника
Фото: НК Верес
Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" примет у себя дома "Верес". Матч начнется в 13.00.
В этой игре не будет защитника Семена Вовченка из-за перебора предупреждений. Добавим, что в поединке против "Александрии" он получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в чемпионате.
В нынешнем сезоне Семен Вовченко сыграл за "Верес" во всех шестнадцати предыдущих матчах чемпионата и Кубка Украины и забил 1 гол.
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Источник:nkveres
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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