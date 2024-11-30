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Стало известно, без какого игрока Верес отправится в Черкассы

Премьер-лига

Будут противостоять против ЛНЗ без защитника

Стало известно, без какого игрока Верес отправится в Черкассы

Фото: НК Верес

Новина українською

Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" примет у себя дома "Верес". Матч начнется в 13.00.

В этой игре не будет защитника Семена Вовченка из-за перебора предупреждений. Добавим, что в поединке против "Александрии" он получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в чемпионате.

В нынешнем сезоне Семен Вовченко сыграл за "Верес" во всех шестнадцати предыдущих матчах чемпионата и Кубка Украины и забил 1 гол.

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Источник:
nkveres
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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