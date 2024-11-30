Полузащитник ЛНЗ: Мне нравится и Дулуб, и Карраско

Полузащитник "ЛНЗ" Мухаррем Яшари рассказал о том, при каких обстоятельствах оказался в "ЛНЗ" и доволен ли своими выступлениями в Украине.

Расскажите, как началась украинская часть вашей истории. Кто предложил сыграть в "ЛНЗ"? Что на то время вы знали об Украине и Черкассах?

Я был со своей командой Дрита на подготовке в Анталии, и так получилось, что сыграл хорошо в некоторых играх. Наверное, на тот момент в "ЛНЗ" за мной уже следили. Они прислали мне предложение, и я принял. Вот и все.

Первые голевые передачи вы отдали в матчах против "Колоса" и "Зари" еще в прошлом сезоне, забили первые голы в ворота "Руха" и "Карпат". Какие победы и результативные действия вам понравились больше всего?

У нас многое есть уже вспомнить. Да что там! С угловых заходило, дальними ударами заходило. "ЛНЗ" дает на память хорошие матчи. Однако я выделять что-то отдельное не хочу. Моя команда помогает мне делать хорошую статистику, и я хочу сделать все лучшее, чтобы помочь команде выигрывать.

Страшно ли было во время первой воздушной тревоги, которую вы здесь пережили?

О, да, это было немного болезненно, но сейчас это нормально для меня. Однако, опять же, я делаю свою работу - играю в футбол. А вот украинцам очень сочувствую, вы здесь живете, страдаете. Это разрывает сердце даже человека со стороны.

"ЛНЗ" уже при вас сменил главного тренера. Какие ваши впечатления от работы с Дулубом и Карраско?

Мне нравятся и Дулуб, и Карраско, я не имею права выделять кого-то одного. Могу сказать, что для меня Карраско означает очень хорошую тактику, и мы сыграли очень хорошие игры, которые можно долго вспоминать.

Ваш ближайший соперник - "Верес". Команда отстает от "ЛНЗ" лишь на два очка, хотя еще недавно была ниже в таблице. Что вы уже знаете о ровенчанах?

Я верю в свою команду, что мы выиграем эту игру. Но у "Вереса" хорошая команда, тренерский штаб нам детально все разберет.