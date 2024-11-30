Полузащитник Руха переведен в молодежную команду. Почему так вышло?

Полузащитник львовского "Руха" Анже Плюмен переведен в молодежную команду из-за снижения требований к себе во время тренировочного процесса.

Отмечается, что руководству львовской команды не понравилось то, что Анже Плюмен снизил производительность во время тренировочного процесса. Поэтому они решили перевести его в молодежную команду львовского клуба, а именно в "Рух-2".

Во время зимнего трансферного окна "Рух" будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.

Добавим, что в текущем сезоне Анже Плюмен сыграл лишь в двух матчах без результативных действий.