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Полузащитник Руха переведен в молодежную команду. Почему так вышло?

Премьер-лига

Зимой он будет искать новую команду

Полузащитник Руха переведен в молодежную команду. Почему так вышло?

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Анже Плюмен переведен в молодежную команду из-за снижения требований к себе во время тренировочного процесса.

Отмечается, что руководству львовской команды не понравилось то, что Анже Плюмен снизил производительность во время тренировочного процесса. Поэтому они решили перевести его в молодежную команду львовского клуба, а именно в "Рух-2".

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Во время зимнего трансферного окна "Рух" будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.

Добавим, что в текущем сезоне Анже Плюмен сыграл лишь в двух матчах без результативных действий.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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