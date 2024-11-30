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Полузащитник Руха переведен в молодежную команду. Почему так вышло?
Зимой он будет искать новую команду
fcrukh.com
Полузащитник львовского "Руха" Анже Плюмен переведен в молодежную команду из-за снижения требований к себе во время тренировочного процесса.
Отмечается, что руководству львовской команды не понравилось то, что Анже Плюмен снизил производительность во время тренировочного процесса. Поэтому они решили перевести его в молодежную команду львовского клуба, а именно в "Рух-2".
Во время зимнего трансферного окна "Рух" будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.
Добавим, что в текущем сезоне Анже Плюмен сыграл лишь в двух матчах без результативных действий.
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