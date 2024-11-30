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ЛНЗ – Верес. Известны стартовые составы
Карраско проти Шандрука
Фото: ФК ЛНЗ
В субботу, 30 ноября, в 13.00 состоится матч 15-го тура УПЛ.
Черкасский "ЛНЗ" будет принимать "Верес" из Ровно.
"ЛНЗ": Кучеренко Евгений, Путря Илья, Дайко Айди, Ноникашвили Шота, Каплиенко Александр, Бойко Виталий, Тилль Оливье (капитан), Яшари Мухаррем, Топалов Дмитрий, Момо Францис, Эйнел.
"Верес": Кожухарь Андрей, Куция Георги, Чечер Даниил, Гончаренко Роман, Шевченко Евгений, Яго, Клец Дмитрий, Луан, Дахновский Виталий, Гайдучик Николай, Степанюк Руслан (капитан).
Следить за ходом матча можно в матче центра UA-Футбол.
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