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"Уже плюсик". Экс тренер академии Шахтера - об украинском игроке Байера
Рассказал чем игрок выделялся
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Артем Степанов стал самым молодым украинцем, который сыграл в Лиге чемпионов, дебютировав за "Байер" в 17-летнем возрасте.
Бывший тренер академии "Шахтера" Александр Максимов поделился своими мыслями относительно Артема Степанова, с которым он пересекался в "Шахтере" U-15:
"В то время он очень сильно выделялся антропометрией. Это 14-15 лет - за счет своих данных, наверное, ужас наводил на защитников. Знаете, как дети реагируют на такого мощного и высокого нападающего - уже плюсик есть, как говорится.
Но при своей антропометрии он выделялся скоростными данными. И, что самое важное, он при этом очень координированный. Я знаю, что папа (экс-игрок "Волыни" Роман Степанов) с ним много занимался в детстве - и в бассейн ходил, и в зал, и акробатика/гимнастика. Он также не является травматичным футболистом".
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