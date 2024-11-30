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"Уже плюсик". Экс тренер академии Шахтера - об украинском игроке Байера

Премьер-лига
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Рассказал чем игрок выделялся

"Уже плюсик". Экс тренер академии Шахтера - об украинском игроке Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Степанов стал самым молодым украинцем, который сыграл в Лиге чемпионов, дебютировав за "Байер" в 17-летнем возрасте.

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Бывший тренер академии "Шахтера" Александр Максимов поделился своими мыслями относительно Артема Степанова, с которым он пересекался в "Шахтере" U-15:

"В то время он очень сильно выделялся антропометрией. Это 14-15 лет - за счет своих данных, наверное, ужас наводил на защитников. Знаете, как дети реагируют на такого мощного и высокого нападающего - уже плюсик есть, как говорится.

Но при своей антропометрии он выделялся скоростными данными. И, что самое важное, он при этом очень координированный. Я знаю, что папа (экс-игрок "Волыни" Роман Степанов) с ним много занимался в детстве - и в бассейн ходил, и в зал, и акробатика/гимнастика. Он также не является травматичным футболистом".

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Источник:
tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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