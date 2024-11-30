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Ошибка привела к голу. ЛНЗ открывает счет в матче против Вереса

Премьер-лига

Яшари забил гол

Ошибка привела к голу. ЛНЗ открывает счет в матче против Вереса

Фото: ФК ЛНЗ

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" у себя дома в Черкассах принимает "Верес".

На 27-й минуте матча "ЛНЗ" открывает счет. Игрок "Вереса" Яго Сиккейра развернулся к своим воротам и не задержал мяч у себя у ног, чем воспользовался игрок "ЛНЗ". Яшари вышел один на один и забил гол.

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