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Ошибка привела к голу. ЛНЗ открывает счет в матче против Вереса
Яшари забил гол
Фото: ФК ЛНЗ
Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" у себя дома в Черкассах принимает "Верес".
На 27-й минуте матча "ЛНЗ" открывает счет. Игрок "Вереса" Яго Сиккейра развернулся к своим воротам и не задержал мяч у себя у ног, чем воспользовался игрок "ЛНЗ". Яшари вышел один на один и забил гол.
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