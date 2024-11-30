Ошибка привела к голу. ЛНЗ открывает счет в матче против Вереса

Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" у себя дома в Черкассах принимает "Верес".

На 27-й минуте матча "ЛНЗ" открывает счет. Игрок "Вереса" Яго Сиккейра развернулся к своим воротам и не задержал мяч у себя у ног, чем воспользовался игрок "ЛНЗ". Яшари вышел один на один и забил гол.

Следить за ходом матча >>>