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Недолго ЛНЗ был впереди. Верес сравнивает счет

Премьер-лига

По пенальти

Недолго ЛНЗ был впереди. Верес сравнивает счет

Фото: #FCVR57

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошло несколько минут радости игроков и болельщиков "ЛНЗ", как ровенская команда очнулась и смогла сравнять счет.

Путря ушел в подкат на линии штрафной и сбил соперника, судья назначил пенальти в ворота хозяев. Луан ударил по центру, а вратарь "ЛНЗ" прыгнул в угол.

Конец первого тайма был насыщен голами.

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