Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
График топ-матчей
фото - Олександр Приходько
Первая неделя декабря порадует сочными футбольными вывесками: как на локальной арене, где ожидается чуть ли не двойная порция УПЛ, например, так и на европейской. Да, без ЛЧ/ЛЕ/ЛК, зато с матчами чемпионатов Украины, Испании, Англии и других стран – прямо посреди недели! И это еще далеко не все. Вы знаете, что делать: открывайте календарь в смартфоне или бегите к тому, который на гвоздике висит на кухне, берите красный маркер и обводите все самое интересное.
Понедельник, 2 декабря
Украинский болельщик найдет, что посмотреть. Сначала в программе УПЛ, а затем "Рома" Довбика. Если еще и Ла Лигу любит, то на десерт матч с участием "Севильи".
- 18:00. "Заря" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:45. "Рома" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 22:00. "Севилья" – "Осасуна". Примера. Megogo
Вторник, 3 декабря
Настает пора, когда среди недели, если нет еврокубков, в плотный график врываются локальные соревнования. Во вторник в Италии и Германии играют матчи Кубка, в Испании и Англии закрывают поединки туров чемпионатов. Советуем обратить внимание на выездной матч "Барселоны" и встречу "Баварии" с "Байером".
- 19:30. "Болонья" – "Монца". Кубок Италии. Megogo
- 20:00. "Мальорка" – "Барселона. Примера. Megogo
- 21:15. Бельгия (ж) – Украина (ж). Отбор на ЕВРО. YT-канал УАФ
- 21:30. "Ипсвич" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Бавария" – "Байер". Кубок Германии. Setanta Sports App
- 22:00. "Милан" – "Сассуоло". Кубок Италии. Megogo
- 22:15. "Лестер" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
Среда, 4 декабря
В УПЛ пройдут перенесенные матчи 1-го тура первенства. В Англии ждем на поле "Гудисон Парк" Виталия Миколенко. Может, Михаил Мудрик сыграет против "Саутгемптона? Или Егор Ярмолюк с "Астон Виллой"? В целом, в этот вечер на Туманном Альбионе будет куча классных матчей с участием топ-команд, лидеров чемпионата Англии! В Испании, к слову, состоятся поединки с участием "Реала" и "Жироны".
- 15:30. "Александрия" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Рух" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:30. "Эвертон" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:30. "Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:30. "Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:30. "Саутгемптон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт". Кубок Германии. Setanta Sports App
- 22:00. "Атлетик" – "Реал". Примера. Megogo
- 22:00. "Логроньес" – "Жирона". Кубок Испании. Megogo
- 22:00. "Фиорентина" – "Эмполи". Кубок Италии. Megogo
- 22:15. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:15. "Астон Вилла" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
Четверг, 5 декабря
Новый тур УПЛ откроют "Шахтер" и "Ворскла". В остальном четверг не особо порадует интересными вывесками. Хотя, подождите, на Апеннинах в Кубке зарубятся "Лацио" с "Наполи", а Забарный в Англии ждет в гости "Тоттенхэм"!
- 18:00. "Шахтер" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 20:00. "Касереньо" – "Атлетико". Кубок Испании. Megogo
- 21:30. "Фулхэм" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Конкенсе" – "Реал Сосьедад". Кубок Испании. Megogo
- 22:00. "Олот" – "Севилья". Кубок Испании. Megogo
- 22:00. "Лацио" – "Наполи". Кубок Италии. Megogo
- 22:15. "Борнмут" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
Пятница, 6 декабря
Вполне стандартная футбольная пятница. По несколько матчей для любителей Серии А, Лиги 1, Бундеслиги и Примеры. В Италии ожидаются вывески с участием "Интера" и "Милана", команды непроходные, можно будет посмотреть.
- 19:30. "Интер" – "Парма". Серия А. Megogo
- 20:00. "Лилль" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 21:30. "Штутгарт" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Аталанта" – "Милан". Серия А. Megogo
- 22:00. "Осер" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Сельта Виго" – "Мальорка". Примера. Megogo
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Суббота, 7 декабря
"Ливерпуль" Арне Слота приедет на "Гудисон Парк" к Дайчу и Миколенко, "Барселону" ожидает непростой выезд к "Бетису", в Германии пройдет дерби двух "Боруссий". Также в программе три матча УПЛ и остальные наши легионеры: Ярмолюк, Трубин, Довбик, надеемся, Цыганков. В гости к "Жироне" пожалует "Реал".
- 13:00. "Левый берег" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Эвертон" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:30. "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Дженоа" – "Торино". Серия А. Megogo
- 16:30. "Байер" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Айнтрахт" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Бавария" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хольштайн Киль" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Бохум" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Астон Вилла" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Брентфорд" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Бетис" – "Барселона". Примера. Megogo
- 18:00. "Карпаты" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Монако" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Ювентус" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 19:30. "Валенсия" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 19:30. "Боруссия М" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Ницца" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 20:00. "Бенфика" – "Витория". Примейра. Megogo
- 21:45. "Рома" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 22:00. "Анже" – "Лион". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Жирона" – "Реал". Примера. Megogo
Воскресенье, 8 декабря
Здесь есть два классных матча, обязательных к просмотру. Лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси", а также поединок между "Динамо" и "Александрией" ("Це ж було вже"), лидерами Украинской Премьер-лиги. Еще советуем матчи с участием Забарного и Зинченко, еще одну проверку для "Наполи" плюс устаревшую испанскую классику – "Атлетико" принимает "Севилью".
- 13:00. "Ингулец" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Фиорентина" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 14:00. "Монца" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 15:00. "Леганес" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 15:30. "Колос" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Верона" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 16:00. "Фулхэм" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Ипсвич" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Лестер" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:30. "Вольфсбург" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Атлетик" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 18:00. "Динамо" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 18:00. "Страсбур" – "Реймс". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Хоффенхайм" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 18:30. "Тоттенхэм" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Осасуна" – "Алавес". Примера. Megogo
- 21:45. "Наполи" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 21:45. "Сент-Этьен" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "Севилья". Примера. Megogo
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