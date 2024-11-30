Битва за высшую позицию. Стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье

В матче украинской Премьер-Лиги встретятся 4-е и 5-е место турнирной таблицы.

Юрий Вернидуб и Имад Ашур представили стартовые составы на матч.

"Кривбасс": Маханьков - Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго - Илич - Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин - Соса

Замены: Клищук, Хома, Конате, Бизимана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбази, Жан, Хомченовский, Кожушко, Каменский

"Полесье": Волынец - Смоляков, Матич, Сарапий, Тейлор - Мельниченко - Крушинский, Леднев - Назаренко, Венделл, Гуцуляк

Замены: Пайшао, Бристрич, Макуана, Шастал, Мустафаев, Караман, Кушниренко, Майсурадзи, Виале, Михайличенко, Сунцов, Кудрик

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Это пятая игра между командами во всех турнирах и третий матч в украинской Премьер-Лиге.

В данный момент "Кривбасс" проводит беспроигрышную серию из 5-ти матчей в УПЛ – 3 победы и 2 ничьих.

В то же время у "Полесья" продолжается безвыиграшная серия из пяти игр в УПЛ – 3 ничьих и 2 поражения.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Аудиотрансляция: