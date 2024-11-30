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УПЛ. ЛНЗ - Верес 1:2. Праздник привозов и подарков
Ровенчане продолжают прогрессировать
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 30-е ноября
Черкассы, "Черкассы-Арена"
ЛНЗ - "Верес" 1:2
Голы: Яшари 27 - Луан 39 (пенальти), 76
ЛНЗ: Кучеренко - Каплиенко, Ноникашвили, Дайку, Путря - Бойко, Яшари, Тилль (к) - Эйнел (Авагимян 86), Момо (Наумец 82), Топалов (Халайла 73).
Запасные: Пеньков, Московченко, Халайла, Пасич, Бар, Ангелов, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.
Главный тренер: Андрес Карраско.
"Верес": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Чечер, Куция - Дахновский, Клец, Сикейра, Луан (Шарай 77) - Гайдучик (Годя 77), Степанюк (к).
Запасные: Пеньков, Московченко, Халайла, Пасич, Бар, Ангелов, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.
Главный тренер: Олег Шандрук.
Предупреждения: Боек 16, Гайдучик 44, Момо 45+1, Дахновский 46.
Арбитр: Заброда Клим.
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