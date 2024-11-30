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УПЛ. ЛНЗ - Верес 1:2. Праздник привозов и подарков

Премьер-лига

Ровенчане продолжают прогрессировать

УПЛ. ЛНЗ - Верес 1:2. Праздник привозов и подарков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ ЛНЗ - "Верес" Верес 1:2

Голы: Яшари 27 - Луан 39 (пенальти), 76

ЛНЗ: Кучеренко - Каплиенко, Ноникашвили, Дайку, Путря - Бойко, Яшари, Тилль (к) - Эйнел (Авагимян 86), Момо (Наумец 82), Топалов (Халайла 73).

Запасные: Пеньков, Московченко, Халайла, Пасич, Бар, Ангелов, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.

Главный тренер: Андрес Карраско.

"Верес": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Чечер, Куция - Дахновский, Клец, Сикейра, Луан (Шарай 77) - Гайдучик (Годя 77), Степанюк (к).

Запасные: Пеньков, Московченко, Халайла, Пасич, Бар, Ангелов, Молло, Авагимян, Олейник, Наумец.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Предупреждения: Боек 16, Гайдучик 44, Момо 45+1, Дахновский 46.

Арбитр: Заброда Клим.

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Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 15:01
Матч с хорошим движением команд но Верес был лучше,поэтому результат справедливый.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 15:01
Матч с хорошим движением команд но Верес был лучше,поэтому результат справедливый.
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