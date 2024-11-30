Луан оформляет дубль. Верес неожиданно вырвался вперед

Начался второй тайм 15 тура "ЛНЗ" - "Верес". Теперь уже гости выходят вперед

Ноникашвили отдавал назад, а вывел один на один Луана. Бразилец обвел вратаря и направил мяч в пустые ворота, оформив таким образом дубль.

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