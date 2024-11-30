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Беспроигрышная серия Вереса достигла круглой отметки во всех турнирах

Премьер-лига
Обновлено

Хорошая серия

Беспроигрышная серия Вереса достигла круглой отметки во всех турнирах

Фото - ФК Верес

Новина українською

Беспроигрышная серия "Вереса" достигла 10 матчей во всех турнирах.

Победа "Вереса" над "ЛНЗ" стала девятой подряд в украинской Премьер-Лиге. Кроме того, "Верес" победил "Оболонь" в Кубке Украины и продолжает бороться за трофей.

Последнее поражение "Вереса" датируется 15 сентября. Ровенский клуб проиграл "Полесью" на выезде со счетом 1:2.

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Напомним, "Верес" победил "ЛНЗ" в Черкассах со счетом 2:1 и теперь занимает 7-е место в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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