Беспроигрышная серия Вереса достигла круглой отметки во всех турнирах

Беспроигрышная серия "Вереса" достигла 10 матчей во всех турнирах.

Победа "Вереса" над "ЛНЗ" стала девятой подряд в украинской Премьер-Лиге. Кроме того, "Верес" победил "Оболонь" в Кубке Украины и продолжает бороться за трофей.

Последнее поражение "Вереса" датируется 15 сентября. Ровенский клуб проиграл "Полесью" на выезде со счетом 1:2.

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Напомним, "Верес" победил "ЛНЗ" в Черкассах со счетом 2:1 и теперь занимает 7-е место в турнирной таблице.