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Кривбасс открывает счёт в начале тайма. Кривбасс – Полесье 1:0. Видео гола

Премьер-лига

Четвёртый гол для футболиста

Кривбасс открывает счёт в начале тайма. Кривбасс – Полесье 1:0. Видео гола

Фото - Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" открывает счёт в начале тайма.

Криворожский клуб подал с фланга и Егор Твердохлиб отправил мяч его в ворота.

Это четвёртый гол Твердохлиба в УПЛ.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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