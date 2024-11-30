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Кривбасс открывает счёт в начале тайма. Кривбасс – Полесье 1:0. Видео гола
Четвёртый гол для футболиста
Фото - Кривбас
"Кривбасс" открывает счёт в начале тайма.
Криворожский клуб подал с фланга и Егор Твердохлиб отправил мяч его в ворота.
Это четвёртый гол Твердохлиба в УПЛ.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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