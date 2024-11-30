УПЛ. Кривбасс - Полесье 3:1. Хет-трик Твердохлиба поднимает Кривой Рог на четвертое место 



"Кривбасс" лишь второй раз в сезоне победил во втором матче подряд, однако этот результат – особенный. Команда Юрия Вернидуба не только отомстила "Полесью" за поражение в Кубке Украины, но и обошла житомирский клуб в турнирной таблице УПЛ. Серия без побед "Полесья" в чемпионате продолжается уже шесть матчей.

Украинская Премьер-лига 2024/25, пятнадцатый тур. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" – "Полесье" 3:1

Голы: Твердохлиб 11, Твердохлиб 73, Твердохлиб 86 – Гуцуляк 63

"Кривбасс": Маханьков – Бандейра (Кожушко 90), Понедельник, Драмбаев, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлиб, Шевченко (Бизимана 68), Микитишин (Каменский 80) и Соса (Задерака 90)

"Полесье": Волынец – Смоляков, Матич, Сарапий, Тейлор (Михайличенко 70) – Крушинский (Пайшао 80), Мельниченко, Леднев (Мустафаев 70) – Назаренко, Венделл (Макуана 46), Гуцуляк

Предупреждения: Бандейра 84 и Макуана 49, Матич 51, Смоляков 84