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Битва команд из низов. Известны стартовые составы на матч Левый Берег - Оболонь
Обоим, конечно, надо очки
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В 15-м туре УПЛ сыграют "Левый Берег" и "Оболонь". Тренерские штабы определились с составами на поединок.
Игра начнется в 18:00.
Стартовый состав "Левого Берега": Механив Максим, Астахов Эрнест, Якимов Андрей, Семенов Дмитрий, Сидней, Банада Евгений, Дедух Руслан (К), Войцеховский Владислав, Когут И., Когут М., Сухоручко Даниил.
Запасные: Сташкив Вадим, Фастов Дмитрий, Дударенко Александр, Самар Валерий, Спиваков Андрей, Косовский Сергей, Непейпиев Руслан, Галас Тарас, Кобзарь Богдан, Шаповал Владислав.
Стартовый состав "Оболони": Федоровский Назарий, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав, Карась Даниил, Витенчук Вадим, Суханов Сергей, Черненко Руслан, Слободян Олег (К), Бычек Константин, Тарануха Ростислав.
Запасные: Рыбка Александр, Близниченко Виктор, Грисьо Максим, Курко Василий, Лукьянчук Павел, Лях Тарас, Мороз Тарас, Осман Александр, Теслюк Денис, Чернов Александр, Черный Артем, Юшко Даниил.
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