Полесье сравнивает счёт. Шикарный удар полузащитника. Видео гола

"Полесье" сравнивает счёт в матче с "Кривбассом".

Тейлор отдал передачу с центра поля. Мяч попал в штрафную зону. Гуцуляк обыгрался с Матичем. Защитник вернул мяч Гуцуляку и полузащитник быстрым ударом сравнял счёт.

Это восьмой гол футболиста в УПЛ.

Видео гола: