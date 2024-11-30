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Полесье сравнивает счёт. Шикарный удар полузащитника. Видео гола
Восьмой гол футболиста
polissyafc.com
"Полесье" сравнивает счёт в матче с "Кривбассом".
Тейлор отдал передачу с центра поля. Мяч попал в штрафную зону. Гуцуляк обыгрался с Матичем. Защитник вернул мяч Гуцуляку и полузащитник быстрым ударом сравнял счёт.
Это восьмой гол футболиста в УПЛ.
Видео гола:
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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