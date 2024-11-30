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Кривбасс снова впереди. Дубль полузащитника. Видео гола

Премьер-лига

Пятый гол футболиста в УПЛ и дубль

Кривбасс снова впереди. Дубль полузащитника. Видео гола

Фото - Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" снова впереди. Ошибка футболистов "Полесья" в центре поля.

Защитник криворожской команды сделал длинную передачу в центр поля. Оттуда передали Твердохлибу и он забил.

Пятый гол полузащитника "Кривбасса" в УПЛ и дубль в матче.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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