Кривбасс снова впереди. Дубль полузащитника. Видео гола

"Кривбасс" снова впереди. Ошибка футболистов "Полесья" в центре поля.

Защитник криворожской команды сделал длинную передачу в центр поля. Оттуда передали Твердохлибу и он забил.

Пятый гол полузащитника "Кривбасса" в УПЛ и дубль в матче.

Видео гола: