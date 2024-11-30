Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс снова впереди. Дубль полузащитника. Видео гола
Пятый гол футболиста в УПЛ и дубль
Фото - Кривбас
"Кривбасс" снова впереди. Ошибка футболистов "Полесья" в центре поля.
Защитник криворожской команды сделал длинную передачу в центр поля. Оттуда передали Твердохлибу и он забил.
Пятый гол полузащитника "Кривбасса" в УПЛ и дубль в матче.
Видео гола:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бё-старший отреагировал на дисквалификацию россиянина Устюгова
- Хирн прокомментировал желание Кличко выйти на ринг против Дюбуа
- Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Главный тренер Арсенала назвал причины проблем Манчестер Сити
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн