Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще не приговор, но близко. Хет-трик полузащитника Кривбасса. Видео гола
Шестой гол футболиста в УПЛ и хет-трик в матче
Фото - Кривбас
Футболисты "Кривбасса" удвоили преимущество.
"Кривбасс" получил право на угловой. Подача и Твердохлиб оформил хет-трик в ворота "Полесья".
Видео гола:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра
- Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState
- Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Кривбас - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн