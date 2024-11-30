"Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пригласил президента УАФ Андрея Шевченко посетить стадион в Петрово. Напомним, клубу не позволяют проводить на данном стадионе матчи УПЛ.

"Был ли Андрей Шевченко на стадионе? Нет, но я его приглашал - он не ответил. Я отправил ему голосовое сообщение, но он даже не читал. Номер не тот? Ну, как не тот? Когда надо было, я ему звонил.

Лично приглашаю Андрея Шевченко посмотреть на наш стадион, потому что ему доносят неправильную информацию. Приезжайте, посмотрите и скажите, чего не хватает, чтобы проводить футбольные матчи. Я все сделаю", - сказал Поворознюк.