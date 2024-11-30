Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца
Приглашение
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пригласил президента УАФ Андрея Шевченко посетить стадион в Петрово. Напомним, клубу не позволяют проводить на данном стадионе матчи УПЛ.
"Был ли Андрей Шевченко на стадионе? Нет, но я его приглашал - он не ответил. Я отправил ему голосовое сообщение, но он даже не читал. Номер не тот? Ну, как не тот? Когда надо было, я ему звонил.
Лично приглашаю Андрея Шевченко посмотреть на наш стадион, потому что ему доносят неправильную информацию. Приезжайте, посмотрите и скажите, чего не хватает, чтобы проводить футбольные матчи. Я все сделаю", - сказал Поворознюк.
К слову, в этом сезоне "Ингулец" не провел хотя бы одного домашнего матча. Команда уже успела сыграть со всеми участниками УПЛ на их полях. В 16-м туре "Ингулец" должен принять дома "Зарю". Игра запланирована на 8-е декабря.
Популярное сейчас
- Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState
- Простить нельзя наказывать. Почему Динамо провалилось в евроосени?
- Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги