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"Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца

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"Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца

Фото: ФК Ингулец

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пригласил президента УАФ Андрея Шевченко посетить стадион в Петрово. Напомним, клубу не позволяют проводить на данном стадионе матчи УПЛ.

"Был ли Андрей Шевченко на стадионе? Нет, но я его приглашал - он не ответил. Я отправил ему голосовое сообщение, но он даже не читал. Номер не тот? Ну, как не тот? Когда надо было, я ему звонил.

Лично приглашаю Андрея Шевченко посмотреть на наш стадион, потому что ему доносят неправильную информацию. Приезжайте, посмотрите и скажите, чего не хватает, чтобы проводить футбольные матчи. Я все сделаю", - сказал Поворознюк.

К слову, в этом сезоне "Ингулец" не провел хотя бы одного домашнего матча. Команда уже успела сыграть со всеми участниками УПЛ на их полях. В 16-м туре "Ингулец" должен принять дома "Зарю". Игра запланирована на 8-е декабря.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Мосейчук +
Опубликовал: Виктор Иванчук
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