Матч Кривбасса против Полесья приостанавливали. По какой причине? Фото

Матч "Кривбасса" против "Полесья" приостанавливали.

На второй минуте матча на стадионе погасли прожекторы. Темнело, но было ещё видно, Матч в условиях ограниченной видимости продолжать было невозможно.

Арбитр матча слушал подсказки от видеоарбитра, который был в фургоне. Персонал стадиона подключил генераторы и прожекторы загорелись в полную силу.

Во время перерыва для экономии энергии генераторов прожектора горели не во всю силу. Фрагмент также попал в эфир.

Команды вышли и освещение стадиона зажглось на максимум

"Кривбасс" победил "Полесье" со счётом 3:1.