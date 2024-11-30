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Матч Кривбасса против Полесья приостанавливали. По какой причине? Фото
Проблема сегодняшних дней для Украины
Фото - УПЛ ТБ
Матч "Кривбасса" против "Полесья" приостанавливали.
На второй минуте матча на стадионе погасли прожекторы. Темнело, но было ещё видно, Матч в условиях ограниченной видимости продолжать было невозможно.
Арбитр матча слушал подсказки от видеоарбитра, который был в фургоне. Персонал стадиона подключил генераторы и прожекторы загорелись в полную силу.
Во время перерыва для экономии энергии генераторов прожектора горели не во всю силу. Фрагмент также попал в эфир.
Команды вышли и освещение стадиона зажглось на максимум
"Кривбасс" победил "Полесье" со счётом 3:1.
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