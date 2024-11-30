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Холод: Мы уже разобрали сильные и слабые стороны в игре Шахтера

Премьер-лига
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Вскоре нас ожидает интересный поединок

Холод: Мы уже разобрали сильные и слабые стороны в игре Шахтера

Фото: Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал, готова ли львовская команда к сложному поединку с "Шахтером" в рамках 15-го тура УПЛ.

"Команда в хорошем настроении подходит к игре с "Шахтером" и настроена дать бой. Мы уже разобрали сильные и слабые стороны в игре нашего соперника и понимаем, что впереди у нас непростой поединок. "Рух" хочет показать качественную игру в этом матче и получить положительный для себя результат.

Уровень сопротивления в УПЛ и Лиге Чемпионов разный, как и вообще уровень команд, поэтому "Шахтер" в еврокубках имеет другой стиль игры. Мы определили, как необходимо действовать против дончан и готовимся к сложной игре, но мотивированы хорошо проявить себя в этом матче.

Сейчас у нас будет непростой календарь, но не следует забывать, что в чемпионате в каждом матче можно набрать одинаковое количество очков. Поэтому не надо смотреть на место соперника в турнирной таблице, а нужно одинаково ответственно подходить к каждой игре. Мы настраиваемся на то, чтобы получать положительный результат в каждом поединке», - сказал Холод.

Матч "Шахтер" - "Рух" состоится завтра, 1-го декабря, во Львове. Начало игры - в 18:00.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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