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"Сегодня скауты Динамо работают не в пользу клуба". Ващук попытался найти причины проблем киевского клуба

Премьер-лига

Мнение легенды

"Сегодня скауты Динамо работают не в пользу клуба". Ващук попытался найти причины проблем киевского клуба

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение относительно причин неудачных результатов киевского клуба.

- Игра кого именно из динамовцев Вас разочаровывает? Вот Вы говорите "фигуры" - видимо, не спроста именно так. Намек на Шапаренко или Ваната, которые должны были бы быть лидерами на поле, но таковыми не являются?

- Мне кажется, вы только что сами ответили на свой вопрос. Эти игроки только делают вид, что они фигуры (читаем лидеры). Не держат планку. Нет уровня. Они классные ребята, но с ними очень много надо работать.

Есть вопросы и к скаутам, которые рекомендовали некоторых футболистов. Вероятно они (скауты) думали, что их кандидаты могут играть на уровне "Динамо", а они не могут. Подождем. Может что-то и получится из них.

По игре с "Викторией" я переживал, чтобы Бущан не дернул себе заднюю поверхность бедра от того, сколько он мячей из штрафной навыбивался...

- У этой команды есть будущее? Потому что что-то учитывая Ваши слова наступают темные времена, а точнее уже наступили.

- Нужно понимать, какова стратегия развития "Динамо". И главный тренер, и президент должны знать, куда движется клуб. Президент (Игорь Суркис) хочет иметь суперклуб? Конечно же хочет и стремится выиграть Лигу чемпионов. Или его устраивает роль команды-середняка на европейском уровне? Нужно четко понимать цели.

Знаете, напоследок я вам скажу так: у меня такое впечатление, что сегодня скауты "Динамо" работают не в пользу клуба, а в пользу себе, исключительно. Точка.

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Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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