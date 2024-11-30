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Пивовары со второй попытки забивают Левому Берегу и отправляют гол в раздевалку

Премьер-лига
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Неприятный финал первого тайма для аистов

Пивовары со второй попытки забивают Левому Берегу и отправляют гол в раздевалку

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Подопечные Шищенко могли открыть счет еще на экваторе первой половины встречи, но взятие ворот отменили, поскольку Вадим Витенчук сыграл рукой.

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Уже в компенсированное время, когда команды готовились к перерыву, "пивовары" все же вышли вперед. Отличился 23-летний защитник Валерий Дубко.

Футболист проводит свой 12-й матч в нынешнем сезоне УПЛ. В предыдущей кампании он сыграл 23 встречи в украинском первенстве. Ранее спортсмен также выступал в составе "Черноморца" и "Ворсклы".

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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