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Пивовары со второй попытки забивают Левому Берегу и отправляют гол в раздевалку
Неприятный финал первого тайма для аистов
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Подопечные Шищенко могли открыть счет еще на экваторе первой половины встречи, но взятие ворот отменили, поскольку Вадим Витенчук сыграл рукой.
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Уже в компенсированное время, когда команды готовились к перерыву, "пивовары" все же вышли вперед. Отличился 23-летний защитник Валерий Дубко.
Футболист проводит свой 12-й матч в нынешнем сезоне УПЛ. В предыдущей кампании он сыграл 23 встречи в украинском первенстве. Ранее спортсмен также выступал в составе "Черноморца" и "Ворсклы".
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