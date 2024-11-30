"Хотим действовать с позиции давления". Пидгурский рассказал, как Рух готовится к матчу с Шахтером

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в рамках 15-го тура УПЛ.

"Команда в позитивном настроении готовится к матчу с "Шахтером", ведь мы одержали победу в предыдущей игре с "Левым Берегом". Этот результат добавил нам уверенности. Теперь ответственно готовимся к игре с дончанами, ведь это команда уровня Лиги Чемпионов и хочется проверить свои силы в матче с соперником такого уровня.

Конечно, заметно, что в ЛЧ "Шахтеру" труднее, потому что против них играют очень квалифицированные команды. Мы разбирали игры "горняков" и понимаем, что против них следует действовать очень интенсивно. Дончане имеют один из лучших игровых стилей в УПЛ, но и мы хотим действовать с позиции давления в предстоящей игре.

"Рух" настроен дать бой в этом поединке. Как показывает текущая статистика, нам легче даются матчи против команд, которые выше нас в турнирной таблице. Мы - молодые ребята, поэтому для нас полезно играть такие игры и иметь насыщенный календарь.

Нам было трудно, ведь команда долгое время не побеждала. Это серьезно давило на нас. В "Рухе" играет преимущественно молодежь и мы не часто были такой ситуации, когда так долго не удавалось получить положительный результат. Теперь мы одержали победу и это давление спало, появилось определенное облегчение. Это также важный и необходимый для нас опыт", - сказал игрок.