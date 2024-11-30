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УПЛ. Левый Берег - Оболонь 1:1. Окрыленные последние секунды для аистов

Премьер-лига
Обновлено

Подопечные Первака прерывают катастрофическую безголевую серию

УПЛ. Левый Берег - Оболонь 1:1. Окрыленные последние секунды для аистов

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Киевская область. "Арена Левый Берег"

Лівий Берег "Лівий Берег" - "Оболонь" Оболонь 1:1

Голы: Якимов 90+6 - Дубко 45+4

Отмененное взятие ворот: Витенчук (игра рукой у Дубка) 21

"Левый Берег": Механов - Сиднев, Семенов, Якимов, Астахов - И. Когут (Непейпиев 68), Банада, М. Когут (Кобзарь 82), Дедух (к) (Спиваков 82), Войцеховский (Галас 69) - Сухоручко.

Запасные: Сташкив (в), Фастов (в), Галас, Дударенко, Кобзарь, Косовский, Непейпиев, Самар, Спиваков, Шаповал.

Главный тренер - Виталий Первак.

"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук - Суханов (Теслюк 72), Черненко (Чорний 90+5), Слободян (к) (Мороз 72), Бычек (Близниченко 64) - Тарануха (Лях 90+5).

Запасные: Рыбка (в), Близниченко, Грисьо, Курко, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Теслюк, Чернов, Черный, Юшко.

Главный тренер - Сергей Шищенко.

Предупреждения: Банада 6, Прийма 36, Дедух 46, Теслюк 73, Семенов 79, Кобзарь 83, Спиваков 89.

Арбитр: Шандор Александр.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 20:03
Когда эмоций много а мастерства 0 то видим то, что было. Самыми нагруженными в этом матче были медики команд.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
30.11.2024 в 20:03
Когда эмоций много а мастерства 0 то видим то, что было. Самыми нагруженными в этом матче были медики команд.
Ответить
0
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