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Карраско: Мы в кризисе со 2-го тура. У нас не самая лучшая атмосфера, постоянно находимся под давлением. Эта лига очень ровная

Премьер-лига

Испанский специалист – откровенно о положении дел в коллективе

Карраско: Мы в кризисе со 2-го тура. У нас не самая лучшая атмосфера, постоянно находимся под давлением. Эта лига очень ровная

Фото - Карпати

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Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал игру своей команды в проигранном матче с "Вересом".

“Знали, что это будет трудная игра. "Верес" не проигрывал с середины сентября. Они очень качественно защищаются. Мы старались играть агрессивно. Хорошо начали игру. Забили гол. А после этого все пошло не так. Сначала заработали пенальти. Не понимаю почему, но после перерыва сбились на длинные вертикальные передачи. Это создавало периоды хаоса в игре. Пропустили второй раз после мягкой передачи назад. А потом все как всегда: играли как в финальном матче. На этот раз старания в конце матча были бесполезными”.

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“Наша команда проиграла три матча подряд. Можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что мы в кризисе со второго тура – ​​должны были обыгрывать "Александрию". И нам тяжело принять это поражение. На каждый матч выходим как на финал. Именно отсюда наша тревога и волнение. А в таком психологическом напряжении не всегда можно демонстрировать лучшую игру. Поэтому я защищаю своих игроков. У нас не самая лучшая атмосфера. Мы постоянно находимся под давлением.

Да, нам не хватает агрессии. Но эта лига – очень ровная. И просто нехватка удачи меняет все. Поэтому мы должны идти вперед и однажды все изменится”, – убежден тренер.

ЛНЗ занимает 8-ю позицию (18 очков). 7 декабря черкасский коллектив будет играть на выезде против "Левого Берега".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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