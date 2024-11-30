"Это стечение обстоятельств". Лупашко оценил нынешнюю позицию Карпат в турнирной таблице УПЛ

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал, что позиция в турнирной таблице не является основным моментом в работе специалиста.

"Мы не смотрим в турнирную таблицу - я имею в виду тренеров - и не разговариваем об этом в том контексте, что как классно там находиться. Больше разговариваем, что это ситуативная ситуация, как мне кажется, что мы пока не с позиции силы там находимся, я считаю.Это стечение обстоятельств.

Относительно того, на правильном ли мы пути, отталкиваясь от позиции в турнирной таблице - я считаю, что это неправильно, но понимаю, что когда были некоторые сложности у нас, то многие начинали сомневаться в правильности пути. Вот тогда, глядя на то, что мы делаем, как мы прогрессируем, - тогда я мог сказать уверенно, что мы на правильном пути, но результат еще был не такой, как мы того хотели.

Поэтому сейчас, глядя на турнирную таблицу, или правильнее сказать, решать на правильном мы пути или нет, - мы должны через то, что мы видим, как футболисты воспринимают наши требования, как они их выполняют, насколько мы являемся целостной командой. Вот это является показателем правильности пути или нет.

А позиция в турнирной таблице для команды, которая находится на стадии построения, не является показательной. Показательно то, что сейчас с нами тренируется 16-летний мальчик, тренируется 18-летний парень, играет за нас 19-летний парень. Вот эти моменты являются показательными - что мы меняемся, мы прогрессируем, позволяем нашей молодежи стучаться в двери первой команды", - сказал Лупашко.