Вернидуб оценил игру Кривбасса в матче с Полесьем

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб принял участие в пресс-конференции после матча с "Полесьем" (3:1) в рамках 15-го тура УПЛ.

- Эмоции очень положительные. Игра, мне кажется, удалась на все 100. Очень непростая игра, потому что соперник очень мощный, соперник, которому мы проиграли в Кубке в Житомире 1:2. Сегодня мы победили дома 3:1, думаю, по игре.

Хотя начало было не очень веселое для нас, отмечу 3 стопроцентных момента. Спасибо Володе Маханькову - снова потянул 2 таких момента. А потом все стало, как говорится, на свои места. Начали неплохие атаки проводить, забили мяч, могли еще забить в 1-м тайме.

Во 2-м тайме также неплохо выглядели что мы, что "Полесье". Игра, мне кажется, была очень интенсивной, интересной что в одну сторону, что в другую. Но мы были значительно лучше, видимо, поэтому и забили еще 2 мяча и победили 3:1, с чем я поздравляю всех своих ребят, клуб "Кривбасс", болельщиков и город Кривой Рог.

- Как начали менять капитанов команды - пошли дела, якобы, к лучшему.

- Я же говорил перед игрой с "Оболонью", что Иван пропустил довольно много, у него очень непростая травма, но сейчас он уже 2-ю игру подряд показывает свой уровень. Я решил поддержать, дали ему капитанскую повязку - 2-я победа. Поэтому все хорошо в этом плане.

- Сегодня эмоциональный матч и среди болельщиков, и среди игроков. "Кривбасс" полностью по игре переиграл соперника. Как вы в тактических нюансах готовились к "Полесью". В чем вы видели их слабые стороны. И немножко хотелось бы о хет-трике Твердохлеба.

- Начну с того, что я не могу сказать, что мы полностью переиграли "Полесье". Игра была интересная, у "Полесья" также хватало своих моментов. У них очень неплохой коллектив. Не то, что неплохой - классный. У них, на всякий случай, 4 сборника молодежной сборной, 2 сборника национальной сборной - Назаренко, Гуцуляк. У них очень неплохие, квалифицированные иностранцы. Поэтому команда очень мощная и неплохая.

То, что мы где-то переиграли в каких-то эпизодах - да. Но в начале, повторяю, мы немножко не так, как хотелось бы, выглядели. Мы проигрывали полностью борьбу - где-то до минуты 8-10-й вообще. А потом уже потихоньку втянулись, начали играть в тот футбол, в который мы хотим играть. Скажу так, что все ребята отдались на полную, поэтому, думаю, мы и победили.

То, что вы говорите по Твердохлибу. Я поздравляю Егора с хет-триком. Очень неплохая игра в его исполнении. Он и "Оболони" забил. Я думаю, пришло время, что человек влился в наш коллектив. Очень тяжело вливался, но на сегодня он очень неплохо выглядит, я очень за него доволен.

Парень сейчас в лучшей форме, можно сказать, своей. Поэтому ему желаю только прогресса, тренировок еще больше, относиться еще лучше к тренировкам - и у него все получится, это 100 процентов.