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Шахтер - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Марино Пушича подходит к этому противостоянию в состоянии морального опустошения после фиаско в Эйндховене от ПСВ. В свою очередь, банда Виталия Пономарева находится на эмоциональном подъеме после долгожданной первой победы в осенней части УПЛ.

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Разница между коллективами в турнирной таблице составляет 9 зачетных баллов. При этом "Шахтер" и "Рух" имеют в чемпионате по матчу в запасе.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Шахтар "Шахтер" - "Рух" Рух состоится в воскресенье, 1-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львов, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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