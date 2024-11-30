Шахтер - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Команда Марино Пушича подходит к этому противостоянию в состоянии морального опустошения после фиаско в Эйндховене от ПСВ. В свою очередь, банда Виталия Пономарева находится на эмоциональном подъеме после долгожданной первой победы в осенней части УПЛ.

Разница между коллективами в турнирной таблице составляет 9 зачетных баллов. При этом "Шахтер" и "Рух" имеют в чемпионате по матчу в запасе.

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Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Рух" состоится в воскресенье, 1-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львов, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).